РИАМО (МЫТИЩИ) - 19 янв. Мытищинским городским судом Московской области вынесен обвинительный приговор в отношении 44-летнего неработающего ранее не судимого жителя города Москвы, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), сообщается на сайте администрации горокруга.

Государственное обвинение по делу поддержал представитель Мытищинской городской прокуратуры Московской области.

«В суде установлено, что мужчина, будучи в состояния опьянения, вызванного употреблением алкоголя, проследовал к дому потерпевшего, расположенного по адресу: городской округ Мытищи, деревня Красная Горка, где из личной неприязни к последнему, который отказался возвращать одолженные деньги, нанес множественные удары кулаками рук и ногами по голове, шее, туловищу и конечностям. В результате указанных действий наступила смерть потерпевшего от закрытой черепно-мозговой травмы», - говорится в сообщении.

По приговору суда, с учетом мнения государственно обвинителя, мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет без ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.