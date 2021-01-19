РИАМО - 19 янв. Владельцам квартир в жилищном комплексе «Грин Парк» на Березовой аллее в Москве выплатят компенсации за то, что их жилье затопило кипятком в результате коммунальной аварии, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы компании «ПИК-комфорт».

Авария в системе горячего водоснабжения, в результате которой затопило квартиры в нескольких секциях ЖК, произошла 15 января. Ранее в Сети появилось видео, снятое в одной из затопленных квартир. В кадре видно, как люди вычерпывают воду из помещения ведрами, в воздухе стоит горячий пар.

«По последней информации, на данный момент с заявлениями в компанию обратились жители 35 квартир. Во всех пострадавших квартирах мы обязательно проведем осмотр и составим акты по факту залития, на основании которых жителям будет выплачена компенсация согласно законодательству», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что компания за свой счет обеспечивает размещение пострадавших жителей в ближайших гостиницах.

Собственникам также посоветовали оставить заявку в личном кабинете «ПИК-Комфорт», если в их квартире есть протечки.

Аварию устраняли три бригады специалистов, всего в работах было задействовано около 30 человек.

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