РИАМО - 19 янв. Президент России Владимир Путин на видеовстрече с главой «Газпрома» Алексеем Миллером обратил внимание на большое число вопросов от граждан по темпам газификации страны, сообщает Nation News.

При этом, по словам главы компании, с января набрана новая скорость работы.

«Глава государства назвал данный вопрос (газификации - ред.) основным в рамках этой видеоконференции. Он подчеркнул, что планы развития инфраструктуры в России должны быть сопряжены с доведением ресурсов до потребителя», — говорится в сообщении.

Миллер сообщил, что поручение главы государства о подписании с субъектами страны среднесрочных пятилетних программ по газоснабжению и газификации регионов выполнено: все 67 программ подписаны, определены цели и задачи на период до 2025 года включительно.

«Газпром» по высокой стороне увеличивает объемы финансирования почти в три раза. Объем инвестиций за этот период со стороны «Газпрома» составит 526,1 миллиарда рублей. За это время мы построим 24,4 тысячи километров газопроводов, будет газифицировано 3632 населенных пункта», — отметил Миллер.

К концу 2025 года в 35 регионах России полностью будет завершена сетевая газификация. Это составит 90,1% от технически возможной сетевой газификации в стране.​