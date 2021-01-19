РИАМО - 19 янв. За счет бюджетных средств и денег инвесторов в Москве за год построили 21 детский сад, шесть школ, семь объектов здравоохранения, 10 спортивных и четыре культурных объекта, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики города.

«Департамент курирует ввод объектов, которые строятся не только в рамках Адресной инвестиционной программы, но и тех, что возводятся за счет средств федерального бюджета и инвесторов. В планах на 2020 год значился ввод 27 таких социальных объектов. По факту их введено 48, таким образом, план перевыполнен на 78%», — сказал глава департамента градостроительной политики города Сергей Левкин.

Он отдельно выделил парк развлечений «Остров Мечты» в Нагатинской пойме. В нем разместились восемь сказочных миров с персонажами известных мультфильмов и аттракционами, городской променад под гигантскими стеклянными куполами и благоустроенный ландшафтный парк с большим разнообразием детских, семейных и спортивных площадок.

Среди школ Левкин отметил здание на 550 мест в составе ЖК «Ривер парк» на Корабельной улице в районе Нагатинский затон на юге Москвы. Он назвал школу блестящим примером ответственного отношения инвестора к обеспечению домов-новостроек объектами социальной инфраструктуры. Перед этим в квартале было построено учреждение дошкольного образования на 220 мест.

Среди медучреждений он выделил завершение Научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом на Космодамианской набережной в районе Замоскворечье и строившиеся долгое время корпуса НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ имени Н.Н. Блохина РАМН в районе Нагатино-Садовники.

В ближайшие три года в столице планируется построить 90 школ и детских садов.