РИАМО - 19 янв. В Подмосковье для реализации программы «Доступная среда» выделили порядка 300 миллионов рублей, эта сумма рассчитана на 2021 год, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

Количество объектов, которые доступны для инвалидов и маломобильных граждан, вырастет в регионе на 350 единиц за год.

«В этом году на повышение доступности социально значимых объектов и услуг для инвалидов и маломобильных жителей региона выделено порядка 300 миллионов рублей», – сказала министр социального развития региона Ирина Фаевская.

Реализация программы «Доступная среда» в Подмосковье длится с 2011 года. На начальном этапе из 7 тысяч социальных объектов для маломобильных граждан, а также инвалидов было доступно только 17%, что равно порядка 1,2 тысячи объектов. За 10-летний срок реализации программы количество названных объектов увеличится до 5446 единиц и составит 77,8% доступности социально значимых объектов для названных групп людей.

Программой «Доступная среда» предусмотрена реализация комплекса мероприятий, которые направлены на устранение существующих препятствий и барьеров, а также обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения.