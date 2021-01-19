РИАМО - 19 янв. В Московской области за минувшие сутки выявили 1072 случая заражения Covid-19, больше всего новых выявленных случаев зарегистрировали в Химках (123), Королеве (73), Раменском (66), Щелкове (64), сообщает оперштаб региона по ситуации с Covid-19.

63 новых случая выявили в Одинцове, 61 – в Балашихе, 42 – в Люберцах, 41 – в Красногорске, 39 – в Ленинском округе, по 35 – в Мытищах и Пушкине, 33 – в Лобне, 31 – в Орехово-Зуеве, 29 – в Сергиевом Посаде, 26 – в Солнечногорске.

По 24 новых случая Covid-19 выявили в Дмитрове и Наро-Фоминске, 23 – в Домодедове, 21 – в Реутове, 20 – в Егорьевске, 16 – в Дубне, 15 – в Истре, 13 – в Жуковском, 12 – в Коломне, по 11 – в Долгопрудном и Фрязине, по восемь – в Подольске и Волоколамске, по семь – в Луховицах и Рузе.

По шесть случаев коронавируса выявили в Богородском округе, Воскресенске, Шатуре, Краснознаменске, Лосино-Петровском, Дзержинском, по пять – в Павловском Посаде, Серпухове, Электростали, Чехове, по четыре – в Ступине, Лыткарине, по три – в Ивантеевке, Клину, Черноголовке, Власихе.

По два новых случая заболевания выявили в Красноармейске, Лотошине, Электрогорске, Бронницах, по одному – в Талдоме, Озерах, Котельниках, Рошале, Протвине, Зарайске, Звездном городке.

Ни одного случая коронавирусной инфекции не выявили в Кашире, Можайске, Молодежном, Пущине, Серебряных Прудах, Шаховской.

С начала пандемии в Московской области выявили 179 905 случаев Covid-19, скончались 3335 пациентов, выздоровели и выписались 139 228 человек.

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Текстовая трансляция

19 ЯНВАРЯ

- Снижение заболеваемости коронавирусом отметили в Москве. Число госпитализаций Covid‑пациентов уменьшилось на 18%.

- Вакцина от Covid‑19 «ЭпиВакКорона» показала эффективность в 100%. Масштабное производство препарата должно стартовать в феврале.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Записаться на вакцинацию от Covid‑19 можно в 126 МФЦ Подмосковья. Бесплатная прививка ставится добровольно всем желающим старше 18 лет при отсутствии медицинских противопоказаний.

- Глава комитета Госдумы РФ по охране здоровья Дмитрий Морозов выступил за введение в России паспортов для вакцинированных от коронавируса граждан. По его словам, данная информация будет точно нужна врачам и сотрудникам санэпидемслужбы.

- За сутки в России зарегистрировали 21 734 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 072 больных. В Москве - 3 115.

- Летом 2021 года показатели заболеваемости Covid-19 в России могут достигнуть прошлогодних или даже опуститься ниже. В начале весны заболеваемость может снова немного вырасти. Это характерно для сезонных инфекций, которой, видимо, и станет Covid-19.

- К марту «британский» штамм коронавируса может стать наиболее распространенным в России. Профессор биологии Анча Баранова сообщила, что «британский» штамм на 56% более заразен.

- Российским медикам‑борцам с Covid‑19 могут дать право на досрочную пенсию. Один месяц работы этих специалистов приравнивается к трем.

- Автоматизированная лаборатория заработала в Covid‑госпитале в Сокольниках. Здесь можно делать более 50 тысяч исследований в сутки.