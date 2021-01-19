РИАМО - 19 янв. В особой экономической зоне «Дубна» введена в эксплуатацию вторая очередь инновационно-технологического центра площадью около 9 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Там разместятся инновационные производства и производства медицинской продукции, такие как разработка контрольно-измерительных программно-аппаратных комплексов (ООО «ЕКОМ»), разработка лазерного оборудования (ООО «Эволюция»), разработка и производство УЗИ-аппаратов (ООО «Елс-мед») и другие.

«На территории ОЭЗ «Дубна» уже действуют два инновационно-технологических центра с готовыми лабораториями и производственными помещениями. Их общая площадь - более 30 тысяч квадратных метров», - рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она уточнила, что потенциальные арендаторы нового (третьего) ИТЦ планируют инвестировать в свои проекты свыше 1,8 миллиарда рублей и создать почти 270 новых рабочих мест.

Возведение объекта осуществлялось в рамках государственных программ «Предпринимательство Подмосковья» и «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета Московской области.