РИАМО - 19 янв. Работы по реконструкции проведут на Курском вокзале столицы перед запуском четвертого Московского центрального диаметра Киевско-Горьковский, сообщает агентство городских новостей «Москва».

«На Курском вокзале будем проводить дальше реконструкцию, переоборудование пассажирских платформ, будем готовить его. Основное, что там будет, - очень большой поток пригородных поездов МЦД-2, МЦД-4 и оборота поездов горьковских тупиков Курского направления», - сказал заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов.

Он уточнил, что во второй половине мая этого года работы на вокзале развернутся полным ходом.

Кроме того, в текущем году на Киевском направлении МЖД в рамках будущего МЦД-4 откроются после реконструкции шесть станций, построят новую станцию, а еще появятся два моста через реки Сетунь и Ликовку, путепровод. ​