РИАМО - 19 янв. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов вошел в тройку лидеров медиарейтинга глав законодательных органов субъектов РФ за прошлый год, говорится в сообщении пресс-службы компании «Медиалогия».

Брынцалов занял третье место в рейтинге.

Лидерами медиарейтинга стали Вячеслав Макаров (Санкт-Петербург) и Алексей Шапошников (Москва).

В декабре в РИАМО состоялась пресс-конференция спикера регионального парламента Игоря Брынцалова. Она была посвящена итогам работы Мособлдумы в прошлом году. Брынцалов отметил, что в период наибольшей угрозы региональные депутаты самоизолировались, но вели приемы жителей дистанционно, а также оказывали материально-техническую помощь волонтерским штабам.

Депутаты Мособлдумы большинством голосов поддержали внесение поправок к Конституции России. Брынцалов отметил, что данные поправки продиктованы временем, направлены на установление социальной справедливости и призваны защитить материальное благополучие граждан и суверенитет страны.

Кроме того, спикер Мособлдумы прокомментировал информацию о том, что резервный фонд правительства страны выделит 4,9 миллиарда рублей на поддержку медицинских учреждений Подмосковья.