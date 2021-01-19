РИАМО - 19 янв. Прокуратура Московской области взяла на контроль расследование ДТП с тремя погибшими, произошедшего в Павловском Посаде, говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.

Авария произошла во вторник на 72 километре Горьковского шоссе. В результате происшествия три человека погибли, еще четыре получили травмы.

«По поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина на место происшествия выезжал Павлово-Посадский городской прокурор Алмаз Багаутдинов», - говорится в сообщении.

Ранее по факту ДТП следственным органом возбудили дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).