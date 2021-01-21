РИАМО - 21 янв. Одному из самых известных русских сатириков, писателю Михаилу Салтыкову-Щедрину 27 января исполнилось бы 195 лет. Его знаменитым высказываниям и крылатым фразам больше полутора столетий, а они по-прежнему звучат метко и остроумно. В новом выпуске подкаста «Путь-дорога» речь пойдет о жизни писателя и его родине – селе Спас-Угол Талдомского округа.

Ведущие Герман Иванов и Лена Твердая расскажут, кого сатирик описывал в своих книгах, за что его выслали из столицы в захолустье и почему Салтыков-Щедрин на самом деле не Салтыков и не Щедрин.

Слушать новые выпуски подкаста «Путь-дорога» можно в любом удобном приложении:

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или на сайте о туризме в Подмосковье «Путь-дорога».

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Подкаст «Путь-дорога» — новый проект Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО). Ведущие Герман Иванов и Лена Твердая каждую неделю путешествуют по Подмосковью и делятся со слушателями своими впечатлениями. Кроме посещения достопримечательностей, Герман и Лена рассказывают о местах, где можно весело провести время с семьей и друзьями.

Основная цель проекта — показать, что Московская область многогранна и каждый человек может найти здесь развлечение по вкусу. Ранее вышли выпуски подкаста про путешествия в Дмитров, Коломну, Серпухов, Павловский Посад, наукоград Пущино с радиообсерваторией, усадьбы Абрамцево, Мураново, Вяземы, Захарово, дом-музей Чайковского в Клину, музей «Зоя», этнопарк «Кочевник», ферму «Северный олень», музеи города Пушкино, Приокско-Террасный заповедник, а также рассказы о яхтинге, гольфе, керлинге и дог-трекинге в Подмосковье.

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