РИАМО - 19 янв. Бесплатным автобусом «Дарим тепло» в Дмитрове и Домодедове воспользовалось порядка 500 человек, маршрут запустил перевозчик «Домтрансавто», говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В Дмитрове до Храма Покрова Пресвятой Богородицы перевозчик «Домтрансавто» запустил бесплатный маршрут «Дарим тепло», – говорится в сообщении.

Так, бесплатным автобусом воспользовалось порядка 100 человек. Возможностью погреться в теплом автобусе в рамках праздника воспользовалось свыше 300 человек.

Перевозчик обогрел желающих у купелей и в городком округе Домодедово у купелей. Там согрелись порядка 100 человек. При спуске к купели был организован костер, а также горячий чай с печеньем, посетителям раздавались пледы.

Для купаний в Подмосковье подготовили 220 купелей. Все они были оборудованы настилами, установками освещения и теплыми палатками.