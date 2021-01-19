РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 янв. По 60 порций горячих обедов будет передавать до конца недели медикам скорой помощи в подмосковном Красногорске ресторан «Виноградная косточка», сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Эстафета помощи врачам продолжается – красногорские кафе и рестораны готовят медицинским работникам скорой помощи обеды.

«Второй день медикам передает горячее питание ресторан «Виноградная косточка». По 60 порций в день ресторан будет отправлять на станцию скорой помощи до конца недели», - говорится в сообщении.

Во вторник в меню такого обеда входит салат «Нежный», плов и пирожные.

«Врачам сейчас очень сложно. Я сама тоже медик по образованию, понимаю, что это такое работа на передовой. Поэтому мы решили помочь по мере возможности», - сказала учредитель ресторана «Виноградная косточка» ООО «Фортуна» Хатуна Толорая.