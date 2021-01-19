РИАМО - 19 янв. Перед вакцинацией от коронавируса необходимо употреблять продукты с повышенным содержанием белка и витамина D, сообщил главный внештатный специалист-диетолог Минздрава РФ, научный руководитель Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Виктор Тутельян.

«Нужно обратить внимание на витамины, в первую очередь на витамин D, который необходим нам для выполнения целого ряда функций. Именно при коронавирусе у многих выявляется дефицит витамина D и других жирорастворимых витаминов», - сказал Тутельян в ходе пресс-конференции во вторник.

Он добавил, что перед прививкой от Covid-19 также необходима пища с повышенным содержанием белка - мясо, рыба, яйца.

С начала пандемии в России выявили более 3,6 миллиона случаев заражения коронавирусом. С 18 января по поручению президента Владимира Путина в стране началась массовая вакцинация от Covid-19.

По оценке замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, ближе к лету в России может быть достигнут прошлогодний минимум заболеваемости или даже еще более низкий.​

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Текстовая трансляция

19 ЯНВАРЯ

- Снижение заболеваемости коронавирусом отметили в Москве. Число госпитализаций Covid‑пациентов уменьшилось на 18%.

- Вакцина от Covid‑19 «ЭпиВакКорона» показала эффективность в 100%. Масштабное производство препарата должно стартовать в феврале.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Записаться на вакцинацию от Covid‑19 можно в 126 МФЦ Подмосковья. Бесплатная прививка ставится добровольно всем желающим старше 18 лет при отсутствии медицинских противопоказаний.

- Глава комитета Госдумы РФ по охране здоровья Дмитрий Морозов выступил за введение в России паспортов для вакцинированных от коронавируса граждан. По его словам, данная информация будет точно нужна врачам и сотрудникам санэпидемслужбы.

- За сутки в России зарегистрировали 21 734 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 072 больных. В Москве - 3 115.

- Летом 2021 года показатели заболеваемости Covid-19 в России могут достигнуть прошлогодних или даже опуститься ниже. В начале весны заболеваемость может снова немного вырасти. Это характерно для сезонных инфекций, которой, видимо, и станет Covid-19.

- К марту «британский» штамм коронавируса может стать наиболее распространенным в России. Профессор биологии Анча Баранова сообщила, что «британский» штамм на 56% более заразен.

- Российским медикам‑борцам с Covid‑19 могут дать право на досрочную пенсию. Один месяц работы этих специалистов приравнивается к трем.

- Автоматизированная лаборатория заработала в Covid‑госпитале в Сокольниках. Здесь можно делать более 50 тысяч исследований в сутки.