РИАМО - 19 янв. Добровольцы волонтерского штаба Реутова и «Молодой Гвардии Единой России» устроили чаепитие для дежуривших в крещенскую ночь сотрудников надзорных органов, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Станислава Каторова.

«Места для массовых купаний в ледяной воде в Реутове отсутствуют. Купание на Фабричном пруду также запрещено. В связи с этим сотрудники полиции и МЧС в ночь с 18 на 19 января стояли на страже порядка у водоема во избежание непредвиденных ситуаций. Волонтеры городского округа решили организовать чаепитие с угощениями для дежуривших всю ночь силовиков», – говорится в сообщении.

Кроме того, бесплатное чаепитие было организовано для прихожан Троицкого храма.

«Крещение Господне – один из самых светлых праздников. Ввиду того, что в Реутове нет купели, в целях безопасности сотрудники полиции и МЧС всю ночь стояли на страже порядка, чтобы не допустить несанкционированных купаний. Нами было принято решение поддержать их, угостить чаем и выпечкой», – отметил исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» в городском округе Реутов Дамир Делевиров.

Во вторник раздача освященной воды в храмах города продлится до 20:00.