РИАМО - 19 янв. Вывоз строительного мусора с площадки на месте будущей научно-технологической долины МГУ находится под жестким контролем столичных властей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«По взаимодействию с Московской областью организованы захоронение и вывоз строительных отходов на полигоны Московской области. Полностью исключены факторы возможного выброса мусора где-то за пределами отведенных для складирования мест. Эта работа находится под четким контролем», - сказал Бирюков в эфире телеканала «Россия 1».

Проект технологической долины МГУ представляет собой инновационный научно-исследовательский и образовательный комплекс, который намерены создать на базе кампуса Московского государственного университета имени Ломоносова. В него войдут семь кластеров, которые представят семь научных направлений.​

Согласно проекту планировки, долина займет территорию между Ломоносовским проспектом, проспектом Вернадского и жилыми кварталами на Мичуринском проспекте и улице Удальцова.