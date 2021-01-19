РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 янв. Для устранения примесей в воде в инженерных сетях деревни Марусино городского округа Люберцы до 21 января 2021 года проведут промывку, говорится в сообщении управления ЖКХ администрации муниципалитета.

Совершен комиссионный осмотр по вопросу предоставления некачественной услуги горячего водоснабжения по улице Заречной в деревне Марусино городского округа Люберцы. В нем участвовал начальник управления ЖКХ администрации муниципалитета Владимир Караваев, сотрудники АО «Люберецкая Теплосеть», представители ООО УК «Стимул».

«По результатам проведенного комиссионного осмотра было выявлено, что вследствие проведения гидравлических регулировок на системе ГВС (включение дополнительных насосов на ЦТП для усиления циркуляции горячей воды) данные мероприятия привели к появлению примесей и изменению окраса водоснабжения», - говорится в сообщении.

Для устранения данных последствий АО «Люберецкая Теплосеть» совместно с УК принято решение о промывке сетей от ЦТП к МКД и внутридомовых инженерных сетей в срок до 21 января 2021 года.