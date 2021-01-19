РИАМО – 19 янв. Диктор советского телевидения Анна Шатилова отметила хорошую дикцию тележурналиста Игоря Выхохулева и назвала его достойным человеком.

Телевизионный журналист, бывший ведущий программы «Время» Игорь Выхухолев умер на 67-м году жизни. Он скончался из-за проблем с сердцем.​

«У меня с ним не было личного контакта, но я его вспоминаю на экране – он был очень серьезный. Дикция хорошая, правильная, логика – все это было. Он не раздражал, он нес информацию очень точно, очень верно. <…> Он был хорошим информационным ведущим. Это был достойный человек на экране. Достойный. Очень жалко, что так случилось. Очень соболезную его семье»​, – сказала Шатилова в эфире радио Sputnik.

В девяностые годы Выхухолев был комментатором и ведущим информационных программ в телецентре «Останкино», постоянным ведущим передачи «Время», вел «Новости», а в 2005 году стал шеф-редактором ночного и утреннего информационного вещания Дирекции информационных программ Первого канала.