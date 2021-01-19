РИАМО - 19 янв. Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова выразила соболезнования родным и близким девочки, которая погибла в Химках после падения из окна 17-го этажа.

Две 12-летние девочки выпали из окна 17-го этажа дома в Химках. Одна из них погибла, вторая госпитализирована в тяжелом состоянии.

«Правоохранительные органы проводят проверку. В голове не укладывается... Совсем дети... Мои соболезнования родителям и близким», - написала Мишонова в своем Telegram-канале.

По поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина на место выехал Химкинский городской прокурор Денис Андреев.

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