РИАМО - 19 янв. Правоохранители задержали в столице женщину 1993 года рождения, которую подозревают в том, что она облила своего знакомого легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла его, сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Москве.

Инцидент произошел 18 января в подъезде жилого дома на улице Борисовские пруды. Во время бытового конфликта подозреваемая облила легковоспламеняющейся жидкостью знакомого мужчину, затем подожгла его и сбежала.

«В настоящее время подозреваемая <...> задержана, с ней проводятся необходимые следственные действия. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство», — говорится в сообщении.

Пострадавший мужчина сейчас находится в больнице. У него диагностированы термические ожоги различной степени тяжести.