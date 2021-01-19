РИАМО - 19 янв. На прошлой неделе в Москве зафиксировалось снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией, выявляемость зараженных уменьшилась на 30%, количество свободных инфекционных коек в городских медучреждениях составляет порядка 40%, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«По выявляемости снижение процентов на 30 по сравнению с тем, что было перед Новым годом. На 18% снизилась госпитализация, тоже очень важный фактор, который позволяет разгрузить коечную сеть. Сегодня количество свободных коек составляет около 40%, то есть мощный запас для того, чтобы мы себя чувствовали уверенно в ближайшие недели и месяцы», - сказал Собянин в ходе координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Он добавил, что одной из самых болезненных ограничительных мер стал перевод школьников на дистанционное обучение. На сегодняшний день эти ограничения сняты.

«Несмотря на позитивную динамику, риски сохраняются, нам нужно сохранять установленные требования, мониторить ситуацию в ежедневном режиме, смотреть, как она будет развиваться дальше», - отметил мэр.​

В столице с начала пандемии было выявлено 898 442 случая Covid-19, умерли 12 625 заболевших, врачи вылечили 747 881 пациента.

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Текстовая трансляция

19 ЯНВАРЯ

- Снижение заболеваемости коронавирусом отметили в Москве. Число госпитализаций Covid‑пациентов уменьшилось на 18%.

- Вакцина от Covid‑19 «ЭпиВакКорона» показала эффективность в 100%. Масштабное производство препарата должно стартовать в феврале.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Записаться на вакцинацию от Covid‑19 можно в 126 МФЦ Подмосковья. Бесплатная прививка ставится добровольно всем желающим старше 18 лет при отсутствии медицинских противопоказаний.

- Глава комитета Госдумы РФ по охране здоровья Дмитрий Морозов выступил за введение в России паспортов для вакцинированных от коронавируса граждан. По его словам, данная информация будет точно нужна врачам и сотрудникам санэпидемслужбы.

- За сутки в России зарегистрировали 21 734 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 072 больных. В Москве - 3 115.

- Летом 2021 года показатели заболеваемости Covid-19 в России могут достигнуть прошлогодних или даже опуститься ниже. В начале весны заболеваемость может снова немного вырасти. Это характерно для сезонных инфекций, которой, видимо, и станет Covid-19.

- К марту «британский» штамм коронавируса может стать наиболее распространенным в России. Профессор биологии Анча Баранова сообщила, что «британский» штамм на 56% более заразен.

- Российским медикам‑борцам с Covid‑19 могут дать право на досрочную пенсию. Один месяц работы этих специалистов приравнивается к трем.

- Автоматизированная лаборатория заработала в Covid‑госпитале в Сокольниках. Здесь можно делать более 50 тысяч исследований в сутки.