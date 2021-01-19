РИАМО – 19 янв. После первой и второй фаз клинических испытаний вакцина от Covid-19 «ЭпиВакКорона», разработанная центром «Вектор», показала эффективность на уровне 100%, сообщает «Интерфакс».

Об абсолютной эффективности отечественного препарата заявили в Роспотребнадзоре.

«Эффективность вакцины <...> складывается из ее иммунологической и профилактической эффективности», - говорится в сообщении.

Масштабное производство вакцины намечено на февраль. Сейчас прививки «ЭпиВакКороной» уже ставят в рамках вакцинации россиян от коронавируса.

В России зарегистрированы две вакцины от коронавирусной инфекции - «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». В марте в гражданский оборот могут ввести третью российскую вакцину от Covid-19, разработанную центром имени Чумакова.​​

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

19 ЯНВАРЯ

- Снижение заболеваемости коронавирусом отметили в Москве. Число госпитализаций Covid‑пациентов уменьшилось на 18%.

- Вакцина от Covid‑19 «ЭпиВакКорона» показала эффективность в 100%. Масштабное производство препарата должно стартовать в феврале.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Записаться на вакцинацию от Covid‑19 можно в 126 МФЦ Подмосковья. Бесплатная прививка ставится добровольно всем желающим старше 18 лет при отсутствии медицинских противопоказаний.

- Глава комитета Госдумы РФ по охране здоровья Дмитрий Морозов выступил за введение в России паспортов для вакцинированных от коронавируса граждан. По его словам, данная информация будет точно нужна врачам и сотрудникам санэпидемслужбы.

- За сутки в России зарегистрировали 21 734 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 072 больных. В Москве - 3 115.

- Летом 2021 года показатели заболеваемости Covid-19 в России могут достигнуть прошлогодних или даже опуститься ниже. В начале весны заболеваемость может снова немного вырасти. Это характерно для сезонных инфекций, которой, видимо, и станет Covid-19.

- К марту «британский» штамм коронавируса может стать наиболее распространенным в России. Профессор биологии Анча Баранова сообщила, что «британский» штамм на 56% более заразен.

- Российским медикам‑борцам с Covid‑19 могут дать право на досрочную пенсию. Один месяц работы этих специалистов приравнивается к трем.

- Автоматизированная лаборатория заработала в Covid‑госпитале в Сокольниках. Здесь можно делать более 50 тысяч исследований в сутки.