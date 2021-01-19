РИАМО - 19 янв. В полицию с заявлением обратился москвич, который пояснил, что в октябре прошлого года в состоянии гипноза он подписал кредитный договор и договор об ипотеке на более чем 5,5 миллионов рублей, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«Гражданин <...> получил в кассе денежные средства <...> и передал их без всякого оформления сотрудникам ИК «О», — сказал собеседник агентства.

Организация, которой мужчина передал деньги, по адресу регистрации на бульваре Энтузиастов отсутствует. Средства заявителю никто так и не вернул.

В настоящий момент полиция проводит проверку по факту инцидента.

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