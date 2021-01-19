РИАМО - 19 янв. С начала прививочной кампании против коронавируса вакцинацию прошли уже около 200 тысяч москвичей, в городе работают более 100 прививочных пунктов, сообщил во вторник мэр столицы Сергей Собянин.

«Что касается выполнения поручения президента по массовой вакцинации, в Москве на сегодняшний день развернуто около 100 стационарных и 20 выездных пунктов. В настоящее время привилось уже около 200 тысяч человек», - сказал Собянин в ходе заседания координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Собянин добавил, что 18 января был побит рекорд по записи на вакцинацию в течение одних суток. Так, за минувший день на процедуру записались около 25 тысяч человек.

«Это говорит о том, что граждане все больше и больше проявляют активность по вакцинации от ковида, что, конечно, является позитивным фактором», - отметил мэр.

По его словам, большое внимание при проведении вакцинации уделяется людям с хроническими заболеваниями и гражданам старше 65 лет.

В Москве за прошедшие сутки выявили 3115 новых случаев коронавирусной инфекции, с начала пандемии в городе зарегистрировано 898 442 случая заражения Covid-19.

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Текстовая трансляция

19 ЯНВАРЯ

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- Записаться на вакцинацию от Covid‑19 можно в 126 МФЦ Подмосковья. Бесплатная прививка ставится добровольно всем желающим старше 18 лет при отсутствии медицинских противопоказаний.

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