РИАМО - 19 янв. Сотрудники столичной полиции проводят проверку после заявления мужчины, обвинившего знакомого в похищении партии репчатого лука на сумму более 6,1 миллиона рублей, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«По личной просьбе знакомого <...> он (потерпевший — ред.) 28 января 2020 года отгрузил <...> 440 килограммов репчатого лука на сумму 6,16 миллиона рублей», — сказал собеседник агентства.

За товар нужно было заплатить 10-12 февраля прошлого года. Однако до настоящего времени свои деньги мужчина так и не получил.

По результатам проверки правоохранители примут соответствующее решение.