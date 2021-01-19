РИАМО - 19 янв. Крупное предприятие по производству молочной продукции «Ростагрокомплекс» введено в эксплуатацию после реконструкции в Пушкинском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Реконструкция производства началась в феврале 2020 года. Цех расположен на 6-м километре шоссе Братовщина-Ельдигино.

«Производство является одним из трех экологических предприятий «Ростагроэкспорт» — крупнейшего производителя молочной продукции Подмосковья. Мощность производства после реконструкции составляет до 136 тонн готовой продукции в сутки», — сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

Предприятие производит цельномолочную продукцию. Например, там делают глазированные сырки «Картошка» и творожную массу.

«Реализация проекта позволила увеличить производственные мощности предприятия на 5 тонн готовой продукции в сутки. Объем инвестиций в реализацию проекта составил 185 миллионов рублей», — добавил Воскресенский.

Он уточнил, что на данном предприятии после проведения работ по реконструкции создано пять дополнительных рабочих мест.