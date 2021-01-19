РИАМО - 19 янв. На 72-м году жизни из-за коронавируса скончался народный артист России и композитор Алексей Евсюков, сообщил продюсер Константин Полещук.

«Народный артист России, аккомпаниатор Кобзона. Леша, как же так. <…> Столько было планов, столько впереди было совместных проектов. <…> Четверть века нашей творческой дружбы и Сovid все разрушил», — написал Полещук в своем Instagram-аккаунте.

Дату и место похорон сообщат позднее.

Евсюков около 40 лет был аккомпаниатором эстрадного певца Иосифа Кобзона. Также он был известен как пианист и композитор.

Иосиф Кобзон скончался в возрасте 80 лет 30 августа 2018 года. Он длительное время боролся с онкологическим заболеванием.