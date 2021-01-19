РИАМО - 19 янв. В Новомосковском поселении Щербинка открылся пятый центр госуслуг «Мои документы», который поможет его жителям получить свыше 270 госуслуг, а также воспользоваться дополнительными сервисами рядом с домом, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«До открытия центра госуслуг поселения Щербинка местные жители могли обращаться в территориальное подразделение, где были доступны самые востребованные документы. А за полным перечнем услуг заявителям приходилось ехать в центры в Северном и Южном Бутове. Мы понимали, что это неудобно, и прикладывали все силы, чтобы решить этот вопрос», - сказала Ракова.

Он добавила, что новый офис поможет жителям Щербинки получать услуги в одном месте и по единому графику. Одним из нововведений офиса стал мини-кафетерий. Здесь заявитель может заказать кофе с собой.

По ее словам, услуга флагманских офисов реализована в районном центре новой Москвы впервые. В офисе также доступны сервисы, которые входят в стандарт комфорта центров «Мои документы».

Новый центр, где также станут вести прием сотрудники отдела по вопросам миграции ГУ МВД России по Москве, находится по адресу: ТЦ «Галерея Щербинка», улица Новостроевская, дом 6.

Площадь офиса составляет свыше 1,5 тысячи квадратных метров, а штатная численность сотрудников – 60 человек.

В помещении располагается 49 окон приема, в восьми из которых будут работать сотрудники МВД. В организации пространства учтены удобства маломобильных граждан. В зоне ожидания размещены мягкие диваны, использованы современные интерьерные и технологические решения, включая табло электронной очереди.

В центре «Мои документы» в поселении Щербинка разместили современный диагностический комплекс, где посетители центра могут пройти бесплатное быстрое обследование. Здесь анализируют давление, пульс, вес, состав тела, норму калорий, водный баланс, насыщенность крови кислородом, а также содержание углекислого газа в выдыхаемом воздухе. После диагностики формируются индивидуальные рекомендации по ведению здорового образа жизни.

Для посетителей также открыта выставка культурно-просветительского проекта «Москва – с заботой об истории», в основе которой лежат и материалы времен ВОВ, которые передали жители на хранение в Главархив в рамках одноименного проекта. Выставка обновляется на постоянной основе.

Районные центры госуслуг открыты для посетителей ежедневно с 08:00 до 20:00, флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ – с 10:00 до 22:00, в офисах действует перчаточно-масочный режим.