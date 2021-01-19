РИАМО (МЫТИЩИ) - 19 янв. В городском округе Мытищи в торговом центре и строймаркете «Леруа Мерлен» устранили нарушения по эксплуатации зданий, в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Инспекторы Главгосстройнадзора проверил, как исполнены ранее выданные предписания в зданиях торгового центра и строймаркета «Леруа Мерлен» в Мытищах.

«В ходе проведения внеплановых проверок, которые прошли 15 января в отношении зданий торгового центра «Леруа Мерлен» и строймаркета «Леруа Мерлен» установлено, что вышеуказанные предписания исполнены в полном объеме. Нарушения по эксплуатации зданий устранены», - сказал начальник Главгосстройнадзора Артур Гарибян.​

Еще в июле прошлого года инспекторы провели на объектах плановую проверку, в ходе которой было выявлены: отсутствие разрешительной документации на различные виды работ, частичная просадка на отмостке зданий, повреждение стены, складирование посторонних предметов и материалов. На устранение нарушений собственнику было дано шесть месяцев.