РИАМО - 19 янв. Водителя столичного такси отстранили от работы после того, как он на дороге оскорбил девушку из другой машины, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы «Яндекс.Такси».

Ранее в социальных сетях было опубликовано видео, на котором водитель такси вышел из своего автомобиля и оскорблял девушку и инструктора учебной машины.

«Мы закрыли водителю доступ к заказам до выяснения обстоятельств происшествия. Судя по видео, водитель нарушил не только правила сервиса, но и правила дорожного движения», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по официальному запросу правоохранительных органов компания будет готова предоставить всю необходимую информацию.