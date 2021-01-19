РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 янв. В Люберцах в Крещенскую ночь порядка 7 тысяч жителей городского округа и гостей окунулись в прорубь, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В этом году для люберчан были организованы три иордани на открытых водоемах: в парке «Наташинские пруды», в Малаховском озере и на Кореневском карьере. Время их работы – с 21:00 18 января до 04:00 19 января. По состоянию на 11:00 19 января, в праздновании приняли участие более 11,2 тысячи жителей, из них окунулись в прорубь порядка 7 тысяч человек», - сказал Ружицкий.

Он пояснил, что жители продолжают прибывать к местам проведения обряда. Празднование Крещения продлится до вечера.

«Безопасность во время крещенских купаний обеспечивали 12 спасателей, 3 медицинских работника, 26 сотрудников полиции, 8 автоинспекторов, 10 представителей народной дружины и 36 волонтеров. Члены местного отделения партии «Единая Россия», активисты «Молодой Гвардии» совместно с волонтерами участвовали в проведении купаний в парках «Малаховкое озеро» и «Наташинские пруды», - добавил Ружицкий.

Около купелей были установлены теплые раздевалки, пункты обогрева и точки с горячим чаем. Молодогвардейцы помогали в раздаче согревающих напитков всем желающим и контролировали процесс купаний.

Свыше 175 тысяч человек в Подмосковье приняли участие в купаниях на Крещение в ночь с 18 на 19 января, происшествий во время мероприятий не зафиксировали. Для купаний в Подмосковье подготовили 220 купелей. Все они были оборудованы настилами, установками освещения и теплыми палатками.