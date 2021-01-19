РИАМО - 19 янв. По итогам 9 месяцев заготовки плазмы, которая помогает в лечении больных коронавирусом, количество доноров-мужчин составило в столице 53%, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения Москвы.

Донорами плазмы стали свыше 10,5 тысяч человек, в числе которых 47% доноров – женщины.

«К донации приглашаются выздоровевшие после Covid-19 люди от 18 до 55 лет. После появления первых симптомов коронавирусной инфекции должно пройти не менее пять недель (35 суток). Противопоказаниями являются наличие хронических заболеваний, ВИЧ, сифилиса, вирусных гепатитов», – говорится в сообщении.

Документы, которые подтверждают, что донор перенес коронавирус, необязательно иметь на руках для обращения на горячую линию. Результаты количественного анализа на антитела можно узнать в электронной медкарте.

Эксперимент с использованием плазмы стартовал в начале апреля прошлого года. Осенью применение плазмы с антителами к ковиду, как один из методов, которые используются в комплексе терапии для лечения заболевания, утвердил Клинический комитет по коронавирусу.

Плазмой лечат в стационарах со средним и тяжелым течением ковида. Метод терапии назначается лечащим врачом. Оценки пациентов говорят о том, что вероятность улучшения состояния может достигать увеличения почти в два раза.

Терапевтический эффект от переливания плазмы достигается посредство содержащейся в ней специфических антител. Они помогают в нейтрализации вируса.

Стать донором можно по телефону горячей линии: +7 (495) 870-45-16, которая работает каждый день с 9:00 до 19:00.

После сдачи плазмы с антителами установлено вознаграждение в размере 5 тысяч рублей. Еще доноры получают компенсацию на питание в размере 1212 рублей. При безвозмездной сдачи плазмы ее могут засчитать в количество, нужное для получения статуса «Почетный донор Москвы» или «Почетный донор России».

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