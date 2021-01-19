РИАМО - 19 янв. Правоохранители и следователи установили личности двух предполагаемых исполнителей заказного убийства известного криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного как Япончик, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

«Это Астамур Бутба и Нугзар Папава, имеющие двойное гражданство — России и Республики Абхазия», — говорится в сообщении.

По версии СК, именно Бутба выстрелил в Иванькова, выходившего из ресторана на Хорошевском шоссе в Москве. Его сообщник Папава в этот момент находился на месте в угнанной машине, он прикрывал отход киллера и был готов в любой момент начать стрельбу в преследователей из автомата Калашникова.

После убийства Иванькова Бутба и Папава уехали в Абхазию, где, по данным следствия, находятся по сей день. Оба заочно арестованы судом, прорабатывается вопрос об их экстрадиции в Россию.

Иваньков был одним из самых влиятельных на постсоветском пространстве воров в законе. Покушение на него произошло 28 июля 2009 года. На выходе из ресторана «Тайский слон», расположенного на Хорошевском шоссе, в Япончика выстрелил снайпер. Иваньков получил тяжелое ранение живота и умер в больнице.