Сильные морозы в Московском регионе вдохновили местных жителей присоединиться к популярному флешмобу родом из Сибири. В сети под хештегом #дубакчеллендж публикуют эффектные видео, где выплеснутый из кружки кипяток моментально замерзает, образуя красивые фигуры.

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Долгожданный флешмоб

Многие жители региона мечтали о морозах, чтобы принять участие в дубак-челлендже.

«Я и кастрюля с кипятком ждали этого дня с морозом в -25 долго и терпеливо. С тех пор как лет 5 назад увидели в интернете фотографии со снежным «веером»», ­– пишет @bugabookas.

«Когда в Москве -25, нельзя не вписаться в #дубакчеллендж, – уверена пользователь @valeri_makletsova. – Может быть, конечно, не так круто, как в Якутии, но главное, что получилось!» ⠀

@honey_mary: «Я не могла пройти мимо #дубакчеллендж – у нас очень редко такой мороз и снег».

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Снежный фейерверк Мпембы

У популярного челленджа, зародившегося в Сибири, очень необычная история. Впервые предположил, что возможен такой странный эффект, школьник Мпемба из Африки.

Пользователь @anastasia0417_ рассказывает подписчикам, как работает парадокс Мпембы: «Научный парадокс гласит, что горячая вода может замерзнуть быстрее, чем холодная, хотя при этом она должна пройти температуру холодной воды в процессе замерзания. Горячая вода замерзает быстрее холодной и в морозный день (в нашем случае при температуре -21 получилось потрясающее зрелище)».

О тонкостях челленджа рассказывает и @tishkovets_evgeny:

А @sweet_tortini18 советует быть аккуратнее: «Это опасно. Есть вероятность облить себя кипятком. Детям не повторять».

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Главное ­– практика

Чтобы записать эффектное видео понадобится кружка кипятка и немного терпения, ведь овладеть техникой не так просто. Так у пользователя @love_roulette участие в челлендже не задалось, но подготовка к нему и поездка за город получились веселыми:

«В общем, смотрите сами. Может кто-нибудь знает условия осуществления фокуса?) Лично у меня все пошло не по плану, но было весело))».

Может понадобиться несколько дублей, но результат точно стоит усилий.

«Мы тут такую, красоту сотворили. Слова не нужны», – делится жительница Подмосковья под ником @daria_lamberg.

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