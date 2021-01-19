РИАМО - 19 янв. На время закрытия участка Калужско-Рижской линии метро в столице появится бесплатный маршрут КМ, автобусы будут курсировать с 5:30 утра до 2 часов ночи с интервалами порядка минуты, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Это автобусы особо большого класса. В будни на линии их будет больше 60, по выходным — более 30», – говорится в сообщении.

Помимо КМ также запускаются короткие рейсы регулярных маршрутов, а именно № 261к — от метро «Беляево» до метро «Юго-Западная», № 281к — от проезда Карамзина через метро «Теплый Стан» до метро «Тропарево», а также № 784к — от метро «Калужская» до метро «Чертановская».

Участок «Беляево» – «Новые Черемушки» закроют с 23 января по 7 февраля.

В дни ограничений ведомство просит пассажиров планировать свои поездки заранее. Выбор альтернативного маршрута доступен по ссылке.

Какие станции метро откроют в Москве в 2021 году>>