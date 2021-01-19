РИАМО - 19 янв. Права на земельные участки под строительство жилого комплекса «Остров Эрин» переданы Московскому фонду защиты прав дольщиков, договор об этом уже подписан, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Это нужно, чтобы в дальнейшем фонд смог выступить в качестве нового застройщика проблемного объекта. Во вторник договор направят на регистрацию в Росреестр.

«После подписания акта приема-передачи фонд сможет выступить в качестве нового застройщика объекта и исполнить обязательства перед 238 семьями дольщиков этого жилого комплекса», – сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Участки под строительство проблемного ЖК находятся по адресу: поселение Краснопахорское, деревня Раево (Троицкий административный округ).

Весной 2019 года застройщик ЖК – ЗАО «Софьино-70» – объявили банкротом. Через год было принято решение о финансировании работ по достройке комплекса за счет средств бюджета города.