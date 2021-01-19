РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 янв. 21 января в подмосковной Балашихе стартует X турнир по хоккею на Кубок Юрия Ляпкина, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«С 21 по 24 января в Балашихе пройдет юбилейный X турнир по хоккею на Кубок Олимпийского чемпиона и четырехкратного чемпиона мира Юрия Ляпкина. В состязаниях примут участие 12 команд из Москвы, Подмосковья, Хабаровска, Калининграда, Саратова, Ярославля и Татарстана», - говорится в сообщении.

В группе «А» расположились команды «Балашиха», «Атлант» из Мытищ, «Кристалл» (Электросталь), «Спарта» (Москва), «Амур» (Хабаровск), «Запад России» (Калининград). В группе «Б» встретятся подольский «Витязь», воскресенский «Химик», «Крылья Советов» (Москва), «Локомотив-2004» (Ярославль), «Кристалл» (Саратов) и «Ракета» (Республика Татарстан).

По словам министра физической культуры и спорта региона Романа Терюшкова, хоккейный турнир на Кубок Юрия Ляпкина стал настоящей спортивной традицией городского округа Балашиха.

«В соревнованиях принимают участие команды со всей страны. Такой формат турнира позволяет увидеть все многообразие хоккейных школ России. Все команды постараются показать свой лучший хоккей, пусть победит сильнейший!» - подчеркнул Терюшков.

В группе «А» расположились команды «Балашиха», «Атлант» из Мытищ, «Кристалл» (Электросталь), «Спарта» (Москва), «Амур» (Хабаровск), «Запад России» (Калининград). В группе «Б» встретятся подольский «Витязь», воскресенский «Химик», «Крылья Советов» (Москва), «Локомотив-2004» (Ярославль), «Кристалл» (Саратов) и «Ракета» (Республика Татарстан).