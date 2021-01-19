По всей России 19 января широко празднуется Богоявление – после церковного чина освящения люди набирают крещенскую воду, а некоторые даже окунаются в прорубь. В этом году зима в Московском регионе не подвела и обеспечила настоящие крещенские морозы, в некоторых городских округах температура опустилась до минус 25 градусов. Корреспондент РИАМО поехала к специально организованной купели на озере Сенеж в подмосковном Солнечногорске, где узнала, зачем люди погружаются в купель, почему их не останавливают ни холод, ни коронавирусная инфекция и может ли пойти на подобный подвиг она сама.

Вода прозрачная

К стоящей между двумя купелям иконе Крещения почти никто не подходит, но многие фотографируются рядом с установленными в честь праздника ледяными фигурами. По бокам – две небольшие очереди, первыми в глаза бросаются два мальчика четырех и восьми лет.

Мама раздевает их около проруби, папа уже готов показать пример. Мальчишки полны решимости, однако в последний момент младший уверенно отказывается: «Нет, не могу. В следующий раз». Его старший брат идет до конца.

Складывается впечатление, что окунаются в основном мужчины 20–40 лет. Однако и женщин немало. Есть и смелые девочки.

«У нас папа каждый год окунается. Мы раньше только в храме брали воду и пили ее. А сегодня в первый раз решились окунаться, хотелось взять, нырнуть и посмотреть, как это будет. И понравилось. Необыкновенные ощущения, вода прозрачная, святая», – рассказывает 13-летняя Саша из Солнечногорска. Ее младшая сестра Лиза добавляет, что в следующем году они обязательно снова окунутся и подружкам посоветуют.

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«Потом даже жарко»

Про холод у всех ответ один: не холодно, а потом даже жарко.

«Мне нравится окунаться, и я весь год езжу на ледяные источники. Зимой, правда, только в Крещенскую ночь. Для очищения. Организм привыкает, закаляется», – с улыбкой сообщает стройная девушка.

«А что коронавирус? На таком холоде любой вирус помрет!» – вопреки мнению науки уверена она. Похожий ответ дают многие.

Волонтеры и организаторы ходят в масках – это, а еще дежурящие рядом кареты скорой помощи, напоминает об эпидемии. В просторных палатках скопления людей не наблюдается.

«Смотреть холодно»

Большинство собравшихся на Сенеже окунаться не планировали. Кто-то приехал в качестве группы поддержки – чай принести, помочь переодеться и, конечно, сделать фото и видео на телефон. Кому-то важно провести эту ночь именно тут.

Улыбчивая местная жительница зимой окунаться не пробовала, но приходит сюда с мужем ежегодно. По ее словам, эта ночь святая, ровно в полночь нужно загадать желание, и оно обязательно сбудется. «Попробуйте! Бог обязательно поможет. У меня всегда сбываются», – говорит она.

Одну звезду над Сенежем действительно удается разглядеть.

Многие признаются, что раздеться в такой мороз, а потом еще и зайти в ледяную воду – настоящий подвиг, на который они не способны.

«Не морж я, я теплокровный. На них ведь даже смотреть холодно и страшно. Ноги ко льду прилипают», – признается молодой парень.

Смотреть и правда тяжело, дыхание захватывает. Но люди выходят из воды какие-то осмысленные и счастливые.

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«В большинстве осознанные»

Дежурящие у проруби спасатели рассказывают, что в этот раз людей чуть меньше обычного. Связано это, скорее всего, с морозом.

«Пьяные, конечно, есть, но в большинстве осознанные. Хотя со всеми нужно быть внимательными. Руку вовремя протянуть, полотенце подать», — говорит один из мужчин. Он признается, что ночью планируют окунуться и его коллеги, и он сам.

К полуночи люди начинают прибывать. Кто-то со своим термосом, хотя в палатках бесплатно наливают чай и даже кормят военной гречневой кашей и калачами. Все больше слышатся бодрые поздравления с праздником Крещения. Некоторые сомневаются. Кто-то, напротив, очень уверен и опускается в воду, будто в теплое море.

На таких с уважением смотрят два товарища – крепкие здоровые мужчины.

«Сила воли не та, да и взгляды не позволяют, религия другая», – признается один из них.

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«Господь дает сил»

Как написал в своем Инстаграм-аккаунте священник Павел Островский, крещенские купания – это не церковная традиция, а народная. Прямого отношения к православию они не имеют. Ожидаемое многими очищение души получить после проруби нельзя, для этого в церкви есть таинство покаяния. Однако среди окунающихся есть люди религиозные.

«Почему я тут? Для себя. Понять, смогу ли я. Господь дает сил, но и себя надо проверить», – спокойно и радостно рассказывает женщина средних лет в леопардовом халате. Она окунается уже в третий раз.

«Ну, если с Богом, то не страшно. Это ведь преодоление себя. Как пост», – добавляет молодая женщина.

Перед уже ставшим любимым купанием она побывала на праздничной вечерней службе, утром собирается на литургию. «По сути, сейчас вся вода освящена. А окунаться – это уже кто как хочет. Главное решиться», – считает она.

Невысокая энергичная женщина делится впечатлениями: «Это как с парашютом прыгнуть. Захотел, решил, преодолел. Обязательно попробуйте».

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Спасатель шепчет: «Молодец»

И я тоже решаюсь. Снимаю три слоя кофт, двое штанов, трое носков. Уверенно повторяя путь сотен людей, иду к проруби. Впереди лестница, дежурные по бокам. На фоне холодного воздуха вода даже не кажется такой уж ледяной. На второй ступени будто перестаешь чувствовать холод и вниз идешь автоматически. Пытаешься, как положено, проговорить: «Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа». Три раза крестишься, подпрыгивая под водой, теперь ступени вверх. Шок не дает сообразить и подсчитать.

Спасатель по-отечески шепчет: «Молодец». И слабый подсвеченный прожекторами снег почти не ощущается на коже.

Хотя многие за этот вечер сказали мне, что окунаться не холодно, почти сразу после проруби мороз берет свое. Поход в сауну (а организаторы продумали и это) кажется здравым решением. В парилке тесно, температура не высокая. Все расслаблены и делятся впечатлениями.

«Здорово. Сейчас еще погреемся и снова нырнем. Уже в третий раз. Но только какой это подвиг? Вот без сауны, без всех этих раздевалок с подогревом, горячего чая, пирожков – было бы сложно, да», – радостно заявляет юноша спортивного телосложения. Для него окунаться на Крещение – многолетняя традиция.

Внутрь заходят три подруги, одна из них выделяется разноцветными дредами. Они тоже здесь не в первый раз.

«Вот такое оно – Богоявление»

«Как Христос говорил: не закрывайте дверь в ваши сердца, и я всегда смогу прийти вечерять с вами. Христос пришел к людям, крестился. Вот такое оно, Богоявление. С праздником вас», – по-простому и очень своими словами проповедует у костра некто в потертой куртке – будто лесковский странник.

Весь вечер балагуривший и развлекавший толпу подвыпивший бородач растерянно молчит. Молчат и улыбаются какое-то время все окружающие. Огонь согревает, и кажется, что все это происходит две тысячи лет назад.