РИАМО - 19 янв. Подмосковные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 1498 человек, всего с начала пандемии в регионе выздоровели 139 228 пациентов, сообщает оперштаб Московской области по ситуации с Covid-19.

Также в начала пандемии в регионе было зарегистрировано 179 905 случаев заболевания, умерли 3335 пациентов.

В медорганизациях Московской области наблюдаются и проходят лечение пациенты из столицы и других регионов РФ, а еще из-за рубежа.

Жителям Подмосковья рекомендуют появлении любых симптомов простудных заболеваний вызывать врача на дом.

В общественных местах и пассажирском транспорте Подмосковья следует соблюдать масочный режим. С октября 2020 года в ходе рейдов выявили более 6,8 тысячи случаев нарушения масочного режима.

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Текстовая трансляция

19 ЯНВАРЯ

- Снижение заболеваемости коронавирусом отметили в Москве. Число госпитализаций Covid‑пациентов уменьшилось на 18%.

- Вакцина от Covid‑19 «ЭпиВакКорона» показала эффективность в 100%. Масштабное производство препарата должно стартовать в феврале.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Записаться на вакцинацию от Covid‑19 можно в 126 МФЦ Подмосковья. Бесплатная прививка ставится добровольно всем желающим старше 18 лет при отсутствии медицинских противопоказаний.

- Глава комитета Госдумы РФ по охране здоровья Дмитрий Морозов выступил за введение в России паспортов для вакцинированных от коронавируса граждан. По его словам, данная информация будет точно нужна врачам и сотрудникам санэпидемслужбы.

- За сутки в России зарегистрировали 21 734 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 072 больных. В Москве - 3 115.

- Летом 2021 года показатели заболеваемости Covid-19 в России могут достигнуть прошлогодних или даже опуститься ниже. В начале весны заболеваемость может снова немного вырасти. Это характерно для сезонных инфекций, которой, видимо, и станет Covid-19.

- К марту «британский» штамм коронавируса может стать наиболее распространенным в России. Профессор биологии Анча Баранова сообщила, что «британский» штамм на 56% более заразен.

- Российским медикам‑борцам с Covid‑19 могут дать право на досрочную пенсию. Один месяц работы этих специалистов приравнивается к трем.

- Автоматизированная лаборатория заработала в Covid‑госпитале в Сокольниках. Здесь можно делать более 50 тысяч исследований в сутки.