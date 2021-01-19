РИАМО - 19 янв. По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева возможность записи на прививку от коронавируса появилась в областных МФЦ, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин поручил перейти к массовой вакцинации. Бесплатная прививка ставится добровольно всем желающим старше 18 лет при отсутствии медицинских противопоказаний.

«У жителей Московской области есть возможность записаться на вакцинацию в 126 МФЦ региона и 231 территориально обособленном подразделении по оказанию госуслуг. Для записи на прививку потребуется только номер медицинского полиса», — отметил министр госуправления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар.

Запись в МФЦ организована через рабочие места с доступом к региональному порталу госуслуг. Помогут это сделать также консультанты многофункциональных центров и операторы окон.

Теперь в регионе записаться на вакцинацию можно четырьмя способами. Самый популярный из них — в поликлинике. Такой возможностью пользуются 77% граждан.

Чтобы записаться через региональный портал госуслуг, нужно перейти по ссылке. Далее — ввести номер ОМС, дату рождения, адрес электронной почты, выбрать удобные день и время посещения. В личном кабинете можно отменить или перенести свой визит.

Также можно позвонить на номер 122. Сотрудники call-центра соединят желающего привиться с медучреждением, где ему назначат дату для обследования перед вакцинацией.

В Подмосковье на сегодняшний день открыто 93 прививочных пункта. К 1 февраля в регионе развернут уже 135 стационарных пунктов, а к весне — 220. Также будут работать порядка 25 передвижных комплексов для вакцинации сотрудников предприятий. Для удобства жителей разработана интерактивная карта (covid.mz.mosreg.ru), где можно узнать адрес и время работы пункта, а также проложить к нему маршрут.

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