РИАМО - 19 янв. Подачу электроэнергии в деревне Малые Вяземы Одинцовского городского округа восстановили в течение двух часов после короткого замыкания, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы министерства энергетики Московской области.

Ранее читатель РИАМО сообщил, что в крещенскую ночь жители деревни Малые Вяземы остались без электричества.

«В деревне Малые Вяземы было зафиксировано короткое замыкание 18 января после 21:00. Электроснабжение было восстановлено в течение двух часов, на данный момент Малые Вяземы запитаны полностью от приливных электростанций», - сказал собеседник агентства.

В крещенскую ночь температура воздуха в Московской области местами опускалась до минус 25 градусов.