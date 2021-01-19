РИАМО - 19 янв. В столице запущен образовательный телепроект, который поможет столичным школьникам в изучении школьной программы, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Проект, запущенный Московским центром качества образования вместе с Московским образовательным телеканалом, станет помощью ученикам 6-11 классов. Он даст ребятам возможность лучше освоить сложные темы школьной программы, а также станет дополнительной подготовкой к экзаменам для выпускников девятых и 11-х классов.

«Сейчас, когда школьники вернулись к очному формату обучения, мы стараемся сделать все возможное, чтобы им было легче влиться в учебный процесс в старом режиме. Одной из основных задач сейчас является оказать ученикам поддержку в изучении тем, вызывающих затруднения, а выпускникам в подготовке к государственной итоговой аттестации», – сказала Ракова.

Для учащихся выпускных классов стартовала еженедельная программа «Субботы московского выпускника», где ведущие эксперты МЦКО в прямом эфире Mosobr.TV разбирают решения заданий ЕГЭ и ОГЭ, проводят видеоконсультации по различным темам для подготовки к государственной итоговой аттестации.

Школьники также могут сами выбрать тему ближайшей программы. Для этого нужно стать участником еженедельного голосования, которое будет проходить с понедельника по среду.

Так, предметом, который поставили на голосование этой недели, стала математика. Ознакомиться с темами и отдать свой голос за можно на сайте МЦКО до 20 января. Видеоурок с разбором темы, который выберет большинство, можно будет посмотреть уж 23 января.

Учащиеся шестых-восьмых, а также 10-х классов увидят первую программу 25 января. Она будет выходить ежедневно в будние дни на Mosobr.TV. Здесь ведущие эксперты МЦКО разберут сложные темы по различным предметам, дадут рекомендации по выполнению заданий для индивидуальной работы, объяснят, решение задач разного уровня сложности. Затруднительные для школьников темы были выбраны по итогам диагностических и проверочных работ 2020 года.

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