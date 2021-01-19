РИАМО - 19 янв. Группа компаний «Самолет» получила право открыть продажи квартир в ЖК «Новое Внуково», заключение о соответствии застройщика и проектной декларации нормам № 214-ФЗ (ЗОС) выдал Москомстройинвест, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

ЖК возводится в поселении Кокошкино вблизи деревни Санино. Продажи будут открыты в жилых домах первой и второй очередей под номерами от первого до пятого, в которых предусмотрено 949 квартир суммарной площадью свыше 39 тысяч квадратных метров. Разрешение на строительство домов застройщик получил 24 декабря прошлого года.

«Девелопер планирует полностью реализовать проект до 2031 года в 14 этапов. Предусмотрена собственная социальная инфраструктура – несколько детских садов, школ, поликлиники, фитнес-клуб и плейхаб», – говорится в сообщении.

В корпусах также предусмотрели коммерческие помещения на первых этажах, кладовые помещения и паркинги.

В соответсвии с 214-ФЗ, с начала января 2017 года застройщик, перед открытие продаж в проекте, должен получить заключение о соответствии. Без предоставления ЗОС Росреестр не имеет права регистрировать первый договор долевого участия. Заключение о соответствии в столице выдается Москомстройинвестом.