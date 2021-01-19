РИАМО - 19 янв. В рамках масштабной программы модернизации газового хозяйства каждый год на территории Москвы реконструируются порядка 100 километров газовых сетей, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

АО «Мосгаз» с 2010 года реализует крупнейшую программу модернизации, повышения надежности и эффективности газового хозяйства города. За это время уровень износа газовых сетей был снижен с 36,8% до 29,5%.

«Приоритетным способом реконструкции в последние годы стал бестраншейный метод, который позволяет избегать разрытий и связанных с ними неудобств для граждан. <…> В среднем ежегодно реконструируется 100 километров газовых сетей», — говорится в материале.

Также в столице реконструировали шесть крупнейших газораспределительных станций — «Южная», «Очаковская», «Черкизовская», «Головинская», «Щукино» и «Карачаровская».

Время отключения аварийных участков снизилось с 2 часов до 1,5 минут.

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