РИАМО - 19 янв. Подать заявление на срочные социальные услуги теперь можно онлайн на региональном портале, услуга предоставляется в течение одного рабочего дня, говорится в сообщении пресс-службы министерства государственного управления, ИТ и связи Московской области.

Срочные социальные услуги — это неотложная соцпомощь для жителей Подмосковья, у которых появились обстоятельства, ухудшающие условия жизни. Речь идет о получении бесплатного питания, одежды и обуви, временного жилья, юридической и психологической помощи, оформление документов на соцобслуживание.

«Ранее подать заявление на получение срочных социальных услуг можно было только при личном обращении в МФЦ. Теперь появилась возможность оформить заявку на такие виды соцподдержки онлайн на региональном портале госуслуг. Для подачи заявления потребуется только паспорт. Результат оказания услуги можно получить в 126 офисах МФЦ региона», — отметил министр госуправления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар.

Сервис доступен на региональном портале в разделе «Соцподдержка» — «Соцпомощь». Необходимо выбрать услугу «Признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании». В разделе «Цель обращения» следует выбрать формат социального обслуживания «Срочные социальные услуги».

Затем следует заполнить электронную форму заявления: внести сведения о заявителе, выбрать необходимый вид срочной социальной помощи, указать удобный МФЦ для получения результата и приложить копию паспорта.

В рамках услуги можно выбрать один из следующих видов срочной социальной помощи: проведение мероприятий программы «Активное долголетие», обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов, а также одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости.

«Стать участником проекта «Активное долголетие» можно не выходя из дома, достаточно оставить заявление на региональном портале государственных услуг. Расписание активностей доступно на портале «Активное долголетие» и в мобильном приложении «Соцуслуги». В настоящий момент реализация проекта «Активное долголетие» приостановлена, но часть занятий доступна онлайн», — отметила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.