РИАМО - 19 янв. В День святого Валентина более 50 пар поженятся в столице, церемонии состоятся во дворцах бракосочетания №№1 и 3 с ежедневным режимом работы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В текущем году День всех влюбленных (14 февраля) выпал на воскресенье – это выходной день для отделов ЗАГСа.

«В преддверии романтического праздника, Дня всех влюбленных, в ЗАГСах Москвы планируют пожениться более 800 пар, также более 60 церемоний пройдет на необычных площадках столицы. Сам праздник выпал на воскресенье, официальный выходной день отделов ЗАГСа. Торжественные церемонии будут проходить для более чем 50 пар в двух дворцах бракосочетания, которые работают ежедневно», – сказал сотрудник пресс-службы Управления ЗАГС Москвы.

Во Дворце бракосочетания №1, известном как Грибоедовский ЗАГС, поженится максимальное количество пар — свыше 30, а во Дворце бракосочетания №3 пройдет порядка 20 церемоний.

Канун Дня святого Валентина приходится на красивую дату 12.02.2021. Она популярна среди новобрачных. Так, торжественные церемонии бракосочетания пройдут на необычных площадках мегаполиса: в особняке на Волхонке, усадьбе Муравьевых-Апостолов и усадьбе Васильчиковых, в башне «Око», на стадионе в «Лужниках» и других.

День святого Валентина включен в число самых популярных праздников среди молодоженов Москвы. Так, в 2020 году, несмотря на то, что 14 февраля выпало на будний день, в городе поженились порядка 500 пар. Среди них разыграли сертификаты на посещение Останкинской телебашни и романтическую фотосессию.

Подать заявление для того, чтобы зарегистрировать брак в столице можно онлайн через единый портал госуслуг, а также лично в отделе ЗАГС. Госпошлина составляет 350 рублей.

За время новогодних праздников электронное заявление на заключение брака подали свыше 1,2 тысячи пар. В прошлом году количество онлайн-заявлений на заключение брака выросло почти на 30% по сравнению с 2019 годом.