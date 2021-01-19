РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 янв. Свыше 4 тысяч жителей подмосковного Красногорска приняли участие в праздновании Крещения минувшей ночью, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Больше 4 тысяч человек приняли участие в праздновании Крещения Господня в Красногорске. В округе оборудовано две крещенских купели - на территории Елисаветинского храма в Опалихе и в церкви Димитрия Солунского в селе Дмитровское», - говорится в сообщении.

Безопасность этой ночью обеспечивали почти 100 сотрудников полиции и МЧС. Дежурили волонтеры. Вблизи купели были оборудованы палатки для обогрева с горячим чаем. Мероприятие проводилось с выполнением всех эпидемиологических мер.

«Купание в «стихийных» местах - большой риск для здоровья и жизни. Если вы твердо решили окунаться, это лучше делать в специально оборудованных местах. Берегите себя и своих близких. Всех православных христиан поздравляю с праздником, желаю мира, добра и милости Божией», - сказала глава горокруга Красногорск Эльмира Хаймурзина.

Раздача святой воды во всех храмах Красногорского благочиния во вторник будет проходить весь день.

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