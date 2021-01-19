РИАМО - 19 янв. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о приеме здания детского сада на 220 мест в ЖК «Саларьево парк» в городскую собственность, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«Объект (на Саларьевской улице - ред.) был построен в рамках девелоперского проекта, реализуемого ПАО «Группа компаний ПИК» с 2016 года – строительство ЖК «Саларьево парк», - говорится в сообщении.

На земельном участке площадью 188,8 гектара инвестор планирует построить около 1,5 миллионов «квадратов» жилья. Сейчас 17 жилых домов уже введены в эксплуатацию.

На территории ЖК построят три детских сада на 660 мест (включая здание на Саларьевской улице) и общеобразовательную школу на 1150 мест.

Новый детский сад на Саларьевской улице откроется в качестве структурного подразделения ГБОУ «Школа №2094».