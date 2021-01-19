РИАМО - 19 янв. Из-за холодов для диких животных в парках столицы устанавливают подкормки, корм раскладывают для сохранения местных популяций лося, косули, зайца-беляка и зайца-русака, говорится в сообщении пресс-службы департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

«Метеорологи предупреждали о заметном похолодании в столице, которое продержится еще несколько дней. Чтобы зимний морозный сезон прошел безопасно для диких животных Москвы, в местах их обитания организовывают специальную подкормку», - говорится в сообщении.

Следят за состоянием животных и их жизнью благодаря фотоловушкам. Они помогают проводить мониторинг популяций диких животных, не охваченных зимним маршрутным учетом.

Фотоловушки помогли отследить обитание орешниковой сони, лесной куницы, барсука, лося, кабана, косули, черного дрозда, сойки и других видов птиц, которые мигрируют в зависимости от сезона.