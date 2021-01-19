РИАМО - 19 янв. В столице утверждена программа газификации территорий на 2021-2025 годы, соответствующее распоряжении подписал мэр Москвы Сергей Собянин, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства города.

Исполнителем программы является АО «Мосгаз».

«Основные мероприятия по развитию систем газоснабжения планируется реализовать на новых территориях Москвы (ТиНАО - ред.), где будет построено 87 километров магистральных газопроводов высокого давления», — говорится в сообщении.

Кроме этого, продолжится комплексная реконструкция действующих сетей, включая 13 газопроводов-дюкеров, по которым осуществляется транспортировка газа через реку Москву, Яузу и водохранилища.

Ежегодно российская столица потребляет до 23 миллиардов кубометров газа — это более 5% от общего потребления газа в стране. На текущий момент в городе газифицировано 1,8 миллиона квартир.

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